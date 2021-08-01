"دايركت إف ان" السعودية توقع عقداً لربط 7 بورصات أفريقية

2021/08/01 | 17:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: وقعت شركة "دايركت اف ان" لتكنولوجيا المعلومات عقدا مع جمعية بورصات الأوراق المالية الأفريقية (ASEA)؛ لربط 7 بورصات إفريقية رائدة، في إطار مبادرة "AELP" للربط الإلكتروني بين البورصات الأفريقية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الأفريقية …

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