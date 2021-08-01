روائي عراقي شهير يروي معاناته مع تشابه الأسماء

2021/08/01 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

روى الكاتب والروائي العراقي أحمد سعداوي، الاحد، معاناته وتجاربه في العراق مع "تشابه الأسماء"، وذلك إثر موجة الغضب التي شهدتها البلاد، بشأن أعتقال وتعذيب الشاب "هشام محمد" في محافظة البصرة، ووفاته عقب ذلك، بتهمة "الاشتباه".

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ونشر سعداوي على صفحته الخاصة في موقع فسيبوك منشورا، تابعه "ناس"، (1 آب 2021)، حيث قال فيه: "بسبب الاسم الثلاثي المتشابه تشابكت الدرجات في الوثائق الدراسية عدّة مرّات، وبسبب التشابه مع أسماء عشرة مجنّدين تأخر تسريحي من الجيش شهراً كاملاً.



( أحدهم له إسمي الرباعي)".

ويضيف، السعداوي، أن "أكثرها إزعاجاً هو ذلك الارهابي الذي فجّر سيارة مفخخة في سوق شعبي في مدينة الديوانية عام 2005، والذي عرّضني للتوقيف أكثر من مرّة أمام السيطرات الأمنية في بغداد، بل إنني صرت أحمل في حقيبتي بعض الصحف والمجلات التي تنشر صوري كي أعرّف الجندي في السيطرة أنني لست المطلوب، حتى إني، وبسبب نصيحة من أحد الضبّاط، اضطررت للذهاب الى الديوانية مع صديقي علي السومري، وتقديم طلب هناك في مديرية جرائم الإرهاب، ثم صعدت محكمة وجرى تزويدي بكتاب يثبت أنني لست المطلوب".

وأوضح أن "هذا الكتاب كان يثير ارباك رجال الأمن أكثر، كلما عرضته عليهم، ويستغرقون في قراءته، ما يجعلهم أكثر تركيزاً وتدقيقاً، لذلك توقّفت لاحقاً عن إظهاره، وعوّدت نفسي على تحمّل دقائق التأخير والأخذ والردّ قبل إطلاق سراحي".

ويرى سعداوي، أن "حلّ معضلة الأسماء المتشابهة يكون في تعميم الإسم الرباعي، واللقب وأسم الأم، في كل المعلومات الأمنية، وتوحيد مراجع المعلومات لدى الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المختلفة، وأيضاً التحديث المستمر للوقائع التي تخصّ المطلوبين، فيتم حذف من يلقى القبض عليه أو يحصل تحديث قضائي على إسمه".

ولفت إلى أن "البطاقة الموحّدة الحالية لا تحوي سوى الإسم الثلاثي، ولهذا حتى في مطار بغداد كنت أتأخر دائماً بسبب القيد في الحاسبة على إسمي، وصرت أحمل نسخة من البطاقة الموحّدة لوالدي لأنها تحوي إسم والد جدّي (سعد)، الذي ينقذني غالباً من تشابه الأسماء".

وأكد أنه "في كل المجتمعات هناك محنة تشابه الأسماء بسبب التفضيلات الاجتماعية لأسماء معيّنة ولتركيبة معيّنة من أسماء الأبناء والآباء والأجداد، لكن هذه المجتمعات، الحديثة منها تحديداً، لا تقتل المشتبه بهم بسبب تشابه الأسماء، ولا تقوم بتعذيبهم قبل التأكد من هوياتهم، ولا تقوم بأي إجراء، حتى ولو إهانة لفظية، قبل أن يقرّر القضاء موقف القانون منه، بل في المجتمعات الحديثة هناك إدارة للمعلومات الخاصّة بالأفراد بحيث يكون إسمك في الوثائق الرسمية مثل بصمة إبهامك، لا يشبهها شيء، ويتقلّص هامش الاشتباه الى حدود ضيّقة جداً".

وزاد: "في المجتمعات الحديثة هناك احترام للإنسان، والحكومة وأجهزتها تعمل في خدمة المواطن ومن أجله".

وأثارت قضية وفاة الشاب "هشام محمد" في محافظة البصرة، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية واحتجازه في مديرية مكافحة الجرائم نتيجة "التعذيب"، موجة غضب ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة وتأهيل القوات الأمنية.

قال أفراد من عائلة الشاب، 35 عاماً، الذين تجمعوا مع عدد من أصدقائه وبعض الناشطين أمام دائرة الطب العدلي في البصرة، إن"المديرية سلمت الشاب وهو في رمقه الأخير، حيث نقل إليهم بواسطة غطاء (بطانية)، وتوفي بعد لحظات فقط، جراء التعذيب الذي تعرض له".

وقال قريب الشاب، الذي اعتقل معه، "اقتادونا بالقوة من نقطة (السدرة) مدخل البصرة أثناء عودتنا من العاصمة بغداد، وتفاجأنا بالضرب والتعذيب، دون أن يخبرونا عن السبب، واستمر التعذيب ساعة كاملة قبل أن يتم نقلنا إلى مديرية جرائم البصرة".

وأضاف، "على طول الطريق كنا نتعرض للتعذيب بشكل متواصل"، مبيناً أنّ "السؤال الأول وجه إليه من قبل عميد في المديرية، عن الغرض من السفر الى بغداد، وصلة القرابة التي تربطه بهشام".

وتابع، أنّ الضابط قرر "إطلاق سراحه، وبقاء هشام لاستكمال التحقيق"، مؤكداً أنّ "جلسة التعذيب تواصلت على هشام من الساعة 4 فجراً وحتى الساعة 11 صباحاً، وكان يصرخ بصوت عالٍ، حتى أنه طلب ماءً فسكبوه على عينيه وقاموا بالضغط على رقبته بأقدامهم".

فيما قال أقربائه، إنّ "هشام والد لأربعة أطفال، ولم يسبق أن تورط بجناية أو جريمة".

وعبر أفراد من عائلة الشاب عن غضبهم من "سلوك القوات الأمنية"، مطالبين بتدخل عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة وتأهيل أفراد الأجهزة المدنية

وما زالت الأوساط الشعبية، تترقب نتائج اللجنة التحقيقة التي وجّه بتشكيلها وزير الداخلية عثمان الغانمي. في واقعة تعذيب الشاب هشام محمد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 تموز 2021) إنه "وجه وزير الداخلية السيد "عثمان الغانمي" بتشكيل لجنة عالية المستوى من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن ( هشام محمد هشام) في محافظة البصرة".

وأضاف، "حيث تابع سيادته بشكل مكثف هذا الموضوع من أجل معرفة تفاصيله والوقوف على اخر المستجدات بشأنه من بينها انتظار تقرير الطب العدلي لبيان اسباب الوفاة والعمل على اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

وأصدرت مديرية شرطة البصرة، الأربعاء، توضيحا بشأن وفاة المواطن هشام محمد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تموز 2021)، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة احد المواطنين في قسم مكافحة اجرام البصرة وعليه نود ان نوضح مايلي :-

1- ان المتوفي مطلوب بجريمة قتل الى قسم مكافحة اجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات.

2- ان توقيف المتهم ليس له علاقة بتشابه الاسماء انما بجريمة القتل.

3- تم الافراج عن المتهم بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠٢١ بعد تدوين اقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه .

4- ان مديرية شرطة محافظة البصرة تتابع وبأهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول اسباب الوفاة، وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة ولن تتهاون بمحاسبة المقصرين".

القصة الكاملة

استيقضت محافظة البصرة، يوم الأربعاء الماضي، على حادثة قتل هزت أوساط المحافظة، بعد أن لقي الشاب "هشام محمد" حتفه في ظروف غامضة، وذلك بعد احتجازه لدى مركز تحقيق تابع لمكافحة إجرام البصرة.





حادثة القتل هي الثانية بعد حادثة اغتيال الشاب "علي كريم" ابن الناشطة فاطمة البهادلي، والذي قالت السلطات أنها اعتقلت قاتله دون الكشف عن دوافع الجريمة.

وتواصل "ناس" مع عدد من ذوي الضحية "هشام محمد" الذي توفي في ظروف غامضة، حيث أكدوا أنه كان معتقلاً بتهمة "الاشتباه" في أحد مراكز مديرية مكافحة الإجرام في محافظة البصرة. ويدير العميد "محمود شاكر ياسين" مديرية مكافحة الإجرام في المحافظة.

وتحدث "ناس" إلى شاب آخر كان معتقلاً مع "هشام محمد" حيث أكد أنه الشابين، تعرضا إلى مختلف صنوف التعذيب بدعوى "الاشتباه".

ويقول الشاب الذي كان معتقلاً إلى جانب الشاب القتيل "هشام محمد" أن الأخير أبلغ الضباط المسؤولين عن الاعتقال بأنه يعاني من مشاكل صحية في ضغط الدم، إلا أنهم رفضوا إيقاف التعذيب، أو منحه بعض الماء، وعوضاً عن ذلك، قام أحد عناصر القوة الأمنية بركله على رقبته.

وتوفي الشاب "هشام" بعد ساعات على الإفراج عنه، وذلك بعد أن لم تتمكن السلطات من إدانته بجريمة القتل التي كانت تحقق بشأنها.

ويروي الشاب الذي نجا من "حفلة التعذيب" لـ "ناس" تفاصيل عن ما واجهه على يد القوات الأمنية، مؤكداً أنه تعرض لمختلف أنواع التعذيب بالضرب والتعليق والخنق، كما حصل "ناس" على صور لجثة الشاب القتيل "هشام" تظهر تعرضه للتعذيب.

وينتقد حقوقيون ومنظمات مختصة، استمرار الانتهاكات الإنسانية في العراق بشكل عام سيما محافظة البصرة، وخاصة تلك التي تصدر عن جهات حكومية، على رأسها مديريات مكافحة الإجرام في المحافظات التابعة لوزارة الداخلية.

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