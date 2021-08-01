الصحة تسجل 9397 إصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2021/08/01 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل الموقف الوبائي اليومي تراجعا طفيفا في الإصابات بكورونا قابله ارتفاعا بالوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل اكثر من تسعة آلاف وثلاثمئة إصابة بفيروس كورونا خلال يوم فقط، في حين بلغت أعداد الوفيات بالفيروس 77 حالة خلال يوم واحد فقط، كما سجلت وزارة الصحة نحو ثمانية آلاف حالة شفاء في عموم البلاد خلال المدة المذكورة،

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