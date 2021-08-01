الصحة: تراجع الإصابات لا يعني تجاوز مرحلة الخطر والنظام الصحي أصبح مهددا

2021/08/01 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ورغم التراجع في الإصابات، حذرت وزارة الصحة من انهيار النظام الصحي في البلاد، قائلة ان التراجع بالإصابات لا يعني تجاوز مرحلة الخطر.

وأكدت وزارة الصحة ان الوضع الوبائي خطير والنظام الصحي أصبح مهددا بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، واستمرار التجمعات والمناسبات على الرغم من التحذيرات، مضيفة ان الزيادة الكبيرة بأعداد الاصابات يمكن أن تفوق القدرة الاستيعابية وقد تعرض البلاد لموجة رابعة أخطر من سابقتها.

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