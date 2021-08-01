إعادة اكثر 130 نازح عراقي من تركيا الى مناطقهم الاصلية

2021/08/01 | 17:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهد الشركة متواصل لنقل كل العوائل التي نزحت الى دول الجوار لإعادتهم الى مناطقهم الاصلية.

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