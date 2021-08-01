2021/08/01 | 17:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياضة

الأحد 1 أغسطس 2021 | 05:43 مساءً | عدد القراءات : 8

هاري كين يضغط للانتقال إلى مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن مستجدات تتعلق بمستقبل الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وزعمت تقارير صحفية منذ مطلع الصيف الحالي أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن كين سيجري محادثات مع مسؤولي توتنهام خلال الأسبوع المقبل، لتأكيد رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي مصمم على التعاقد مع كين، لكنه ليس مستعدًا لدفع 160 مليون جنيه إسترليني التي طلبتها إدارة توتنهام.

وأوضحت أن زملاء كين يتوقعون أن يرفض المهاجم الإنجليزي العودة إلى تدريبات توتنهام خلال فترة الإعداد، من أجل الضغط على إدارة سبيرز.

وكشفت "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي سبق أن قدم عرضًا لتوتنهام من أجل ضم كين نظير 100 مليون إسترليني خلال يونيو/حزيران الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاري كين يضغط للانتقال إلى مانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاري كين يضغط للانتقال إلى مانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).