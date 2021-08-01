النيل و التطور الحضارى فى مصر (2) - عمرو إمام عمر

2021/08/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمرو_إمام_عمر لم تختلف تطورات البيئة المصرية عن غيرها من البلدان الأخرى سواء فى أوروبا أو آسيا ، فالجماعات المحلية التى عرفت بأسماء مختلفة فى العالم فهى تدعى إما بالعشيرة أو القبيلة ألا إن فى الحالة المصرية كانت القرية هى الوصف الأمثل للتجمعات البشرية لم يكن مفهوم القبيلة كما نراه مثلا فى القبائل العربية أو الاسترالية أو الهنود الحمر شكلا ًمسيطراً ، بل كانت العلاقة فى القرية هى علاقة أسر لها مصالح مشتركة لمجابه ......





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