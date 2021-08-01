17 – 30 تموز الرئيس الصح في الزمن الخطأ - جعفر المظفر

2021/08/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر 17 – 30 تموز ..



الرئيس الصح في الزمن الخطأقبل سنوات كتب الأستاذ نزار فاضل السامرائي, العراقي الأطول أسرا في إيران, وذلك على صفحته في الفيسبوك مقالة وصف في جزء منها الموقف الذي جمعني معه في دار الإذاعة صبيحة السابع عشر من تموز عام 1968 وذلك بعد نجاح الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس الطيب عبالرحمن محمد عارف, وفي مقطع من مقالته كتب :(كان في الإذاعة معي السيد عبد الجبار جاسم نوري وهو معي بنفس ا ......





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