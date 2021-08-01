عاجل | التعليم العالي تسمح للراسب بنصف المواد في الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني

2021/08/01 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي تسمح للراسب بنصف

المواد في الدور الأول بأداء امتحانات

الدور الثاني

يتبع ..

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