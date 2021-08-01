قفزة بوفيات كورونا في العراق وانخفاض في مستوى التلقيح والاصابات

2021/08/01 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد،

الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي

لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "كوادرها سجلت 9394 حالة

إصابة جديدة، مقابل تماثل 7820 حالة ش

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