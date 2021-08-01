2021/08/01 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان: …….عقد عدد من رؤساء القوى والأحزاب الوطنية العراقية اجتماعاً في القصـر الحكومي ببغداد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، وبحضور رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، ورئيس مجلس النواب السيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدعوة من الكاظمي..



اجتماع للقوى السياسية في القصر الحكومي المركز الخبري الوطني.

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