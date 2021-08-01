هطول امطار غزيرة على اقليم كوردستان

2021/08/01 | 17:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاحد، هطول امطار غزيرة بمناطق جبلية في اقليم كوردستان.وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الامطار هطلت اليوم بعدة مناطق بمحافظة اربيل وقضاء آميدي في محافظة دهوك، موضحة، ان نسبة الامطار كانت 0,2 ملم.واضافت: ان السماء تكون غائمة جزئيا في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، مرجحة هطول امطار غزيرة بمناطق جبلية منها.PUKmedia ترجمة‌

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