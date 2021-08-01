الصحة الاتحادية لـPUKmedia: الوضع الوبائي خطر ووصول اكبر وجبة لقاح

2021/08/01 | 17:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاحد، عن وصول اكبر وجبة من لقاح فايزر الى العراق، بلغت 571 الف جرعة.قالت الدكتورة ربى فلاح حسن عضوة الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة لـ PUKmedia: ان اكبر وجبة للقاح فايزر وصلت اليوم الى البلاد بحدود 571 الف جرعة، موضحة، ان تم توزيع الوجبة على دوائر الصحة في بغداد وجميع المحافظات وبامكان المواطن التسجيل الالكتروني وتوجه لاقرب مركز تلقيحي لاخذ اللقاح.واضافت: ان كميات كافية من اللقاح متوفرة في جميع مراكز الصحية، مشيرة الى ان الموقف الوبائي شهد اليوم زيادة باعداد الوفيات وتراجع بسيط في اعداد الاصابات.وبينت، ان الوضع الوبائي خطير ويهدد النظام الصحي ككل في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، لافتة الى ان الكمامات اصبحت شبه معدومة في الشوارع رغم استمرار التحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة من خطورة الوضع الوبائي، وتعرض البلاد لموجة رابعة اشد في حال عدم التزام المواطنين بالوقاية الذاتية.واكدت، ان زيادة كبيرة للمتلقين للقاح يدل على ادارك ووعي المواطنين باهمية اخذ اللقاح، بما يعجل بالوصول الى المناعة المجتمعية بشكل اسرع.وكانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية قد اعلنت اليوم، عن تسجيل 77 حالة وفاة فيما بلغ عدد الاصابات الجديدة 9394 اصابة جديدة.PUKmedia خاص‌

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