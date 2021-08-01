اكثر من 6 مليارات دولار.. النفط تعلن عن مجموع الصادرات والإيرادات لشهر تموز 2021

2021/08/01 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات

والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي،

حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة

تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت شركة تسويق النفط" سومو" في بيان،

ان "كمية الصادرات م

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