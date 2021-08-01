شاهد.. رجل إطفاء ينقذ سلحفاة وسط حرائق الغابات في تركيا ويسقيها الماء

2021/08/01 | 18:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام رجل إطفاء تركي بإنقاذ سلحفاة ومنحها الماء، وسط موجة حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح البلاد.ويذكر أن الحرائق أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من ضمنهم رجال الإنقاذ.

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