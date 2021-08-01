2021/08/01 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق الدفعة السابعة من راتب المعين المتفرغ لشهر تموز ٢٠٢١ في بغداد والمحافظات مساء هذا اليوم .وقال رئيس الهيئة احمد هادي بنيه ، في بيان : ان الهيئة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا "، داعياً اياهم الى التوجه لمنافذ الصرف لتسلم مستحقاتهم المالية ابتداء من مساء هذا اليوم ، مشيرا الى ان هناك ملحقا آخر للرواتب سوف يطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء الاجراءات الادارية والمالية اللازمة .وبين :" ان الهيئة وضعت ستراتيجية عمل جديدة تقضي باطلاق راتب المعين المتفرغ وفق جدول زمني ثابت وتوقيتات معلومة وتحديدا بين ٢٠ الى ٢٥ من كل شهر ، ولو اقتضى الامر اطلاقه قبل توزيع رواتب موظفي الهيئة ، وانه تم تخويل اقسام المحافظات باطلاق الرواتب الموقوفة سهوا مباشرة دون الرجوع للهيئة "./انتهى ح

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