طلبة الثالث المتوسط يشكون الاسئلة المطولة ويطالبون بمايناسب مستواهم العلمي

2021/08/01 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اشتكـى طلبة الصف الثالث المتوسط ، صعوبة الاسئلة المطولة في امتحان مادة اللغة العربية ، ضمن الامتحانات الوزارية للمرحلة المنتهية التي انطلقت رسميا اليوم الاحد .وادى طلبة الثالث المتوسط ، امتحان مادة اللغة العربية وسط ارتفاع درجات الحرارة وتفشي الاصابات بجائحة كورونا فضلا عن غياب الكهرباء عن اغلب الابنية المدرسية؛مطالبين وزارة التربية بوضـع اسئلة امتحانية تناسب الاوضاع الراهنة ومستواهم العلمي .وكانت وزارة التربية بررت ، اليوم الاحد ، الاسئلة الامتحانية المطولة ، بالقول ان " اسئلة مادة اللغة العربية جاءت واضحة وضمن المقرر واحتوت على ترك ضمني"، فيما طمأنت الطلبة الممتحنين ان نتائج الصف الثالث المتوسط ستعلن سريعاً ./انتهى5

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