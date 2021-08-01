فيديو.. اشتباكات عنيفة جنوبي بيروت على خلفية ثأر

2021/08/01 | 18:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد منطقة خلدة جنوبي بيروت إطلاق نار كثيف إثر إشتباك مسلح بعد وصول موكب تشييع الشاب، علي شبلي، إلى منزله حيث قتل، ليل السبت، أثناء حضوره حفل زفاف في منطقة الجيّة، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات من جرحى وقتلى.

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