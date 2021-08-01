2021/08/01 | 18:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، عن خطط محفزة وتنمية شاملة للواقع الاقتصادي.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية اليوم الاحد أن "علاوي استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون والوفد المرافق له، وجرى اثناء اللقاء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عراقي يكشف عن خطط محفزة وتنمية شاملة للواقع الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير عراقي يكشف عن خطط محفزة وتنمية شاملة للواقع الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).