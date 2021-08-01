هيئة ذوي الاعاقة تعلن إطلاق الدفعة السابعة من راتب المعين المتفرغ

2021/08/01 | 18:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة ذوي الاعاقة، الأحد، عن إطلاق الدفعة السابعة من راتب المعين المتفرغ لشهر تموز مساء هذا اليوم الاحد الموافق ١-٨-٢٠٢١.

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وذكر رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقي احمد هادي بنيه، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 اب 2021)، عن "اطلاق الدفعة السابعة من راتب المعين المتفرغ لشهر تموز ٢٠٢١ في بغداد والمحافظات مساء هذا اليوم".

وقال رئيس الهيئة إن "الهيئة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا"، داعياً "اياهم الى التوجه لمنافذ الصرف لاستلام مستحقاتهم المالية ابتداء من مساء هذا اليوم".

واشار الى ان "هناك ملحق آخر للرواتب سوف يطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة".

وأكد على ان "الهيئة وضعت ستراتيجية عمل جديدة تقضي باطلاق راتب المعين المتفرغ وفق جدول زمني ثابت وتوقيتات معلومة وتحديدا بين ٢٠ الى ٢٥ من كل شهر ولو اقتضى الأمر اطلاقه قبل توزيع رواتب موظفي الهيئة مع العلم انه تم تخويل اقسام المحافظات بأطلاق الرواتب الموقوفة سهوا مباشرة دون الرجوع للهيئة حرصا منا على توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع".

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