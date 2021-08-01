2021/08/01 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، آلية الدوام في العام الدراسي الجديد، فيما وجهت دعوة للطلبة والكوادر مع انطلاق الامتحانات النهائية للثالث المتوسط وقرب إجراء امتحانات السادس الإعدادي.وقال عضو لجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات نيابية للطلبة والكوادر مع انطلاق الامتحانات النهائية للثالث متوسط المركز الخبري الوطني.

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