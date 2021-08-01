الصحة تدعو جميع دوائرها بتلقي طلبات التقديم الراغبين بالدراسات العليا خارج العراق

2021/08/01 | 18:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، جميع دوائرها، بتلقي طلبات التقديم الراغبين بالدراسات العليا خارج العراق، للعام 2021/2022.وذكرت الوزارة في بيان، ان “دائرة التخطيط وتنمية الموارد/قسم تطوير القوى العاملة قررت ابلاغ منتسبي كل من (دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ودائرة مدينة الطب ودائرة العيادات الطبية الشعبية والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية) الراغبين بالتقديم […]

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