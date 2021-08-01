الحوار الاستراتيجي على طاولة نقاش القوى السياسية في القصر الحكومي

2021/08/01 | 18:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعا المجتمعون القوى السياسية التي أعلنت خلال المدة الماضية عدم المشاركة في العملية الانتخابية إلى العودة عن هذا القرار.

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