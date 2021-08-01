عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي في سريع الديوانية

2021/08/01 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتعرض رتل لدعم التحالف الدولي لانفجار عبوة ناسفة في طريق الديوانية السريع.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الديوانية السريع دون اصابات".

وأضاف المصدر أن "الانفجار حصل اثناء عبور الرتل".

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