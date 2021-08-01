2021/08/01 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرين، اليوم الاحد، في اشتباكات وقعت في منطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت.وأفادت وسائل اعلام بأن “الاشتباكات اندلعت بين عناصر من حزب الله وعرب خلدة بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى في اشتباكات وقعت في خلدة جنوب بيروت المركز الخبري الوطني.

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