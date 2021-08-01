التعليم العالي تصدر 10 قرارات مهمة (وثائق)

2021/08/01 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن 10 قرارات مهمة.

وقال الوزارة في وثائق، إنه “نظراً لانتهاء السنة الدراسية 2020 / 2021، وانسجاما مع توجيها الوزارة في مواكبة الظروف التي تستجد أو تستدعي اتخاذ القرارات لغرض منح فرصة أكثر لمجالس الكليات في معالجة نتائج الطلبة بالشكل الذي يضمن رصانة العملية التعليمية لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية للسنة الدراسية الحالية المتمثلة بجائحة كورونا، حصلت موافقة الوزير على اعتماد عدة معالجات”.

في ما يلي نص الوثائق المتضمنة المعالجات الوزارية:

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