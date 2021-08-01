الصحة الايرانية تدعو الى اغلاق البلاد لاسبوعين لمواجهة كورونا

2021/08/01 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي،

اليوم الاحد، في رسالة وجهها إلى المرشد

علي خامنئي، إلى الموافقة على مقترح

بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين، ونشر

القوات العسكرية لضمان تطبيق

البروتوكولات الصحية، وذلك تجنب

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