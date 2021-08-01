المالية النيابية: بغداد سترسل 200 مليار دينار الى اقليم كردستان

2021/08/01 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الاحد، ان الحكومة الاتحادية سترسل 200

مليار دينار دفعة جديدة إلى إقليم

كردستان لصرف رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، انه

"بحسب الاتفاق بين اللجان المش

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