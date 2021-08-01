2021/08/01 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط- واع- دانيال قاسمأعلن وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، اليوم الأحد، عن إصداره توجيهاً بفتح فرع للمصرف الصناعي في محافظة واسط.وقال الخباز في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "زار محافظة واسط بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء في إطار العمل الحكومي بإجراء شراكات حقيقية وغرف عمليات مشتركة مع المحافظين، لتقليل الإجراءات والروتين وإيجاد حلول ووضع آليات عمل حقيقية وتقليل البيروقراطية للوصول إلى نتائج تخدم المجتمع العراقي بما فيه محافظة واسط".وأضاف، أن "المحافظة تمتلك إمكانيات كبيرة وهي بيئة جاذبة للاستثمار فضلا عن كونها مدينة زراعية وصناعية، ونحن داعمون لمحافظة واسط وقد وجهنا بتسخير جهود وزارة الصناعة لخدمتها".وتابع الخباز: "وجهنا بإنشاء معمل أوكسجين في المحافظة بعد إيجاد الحلول للمتعلقات الموجودة في هذا الملف، وكذلك ناقشنا انشاء مدن صناعية فيها والتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين".وختم بأنه "وجهنا كذلك بفتح فرع للمصرف الصناعي في المحافظة، بعد استحصال الموافقات الرسمية من وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، ووضعنا خططا لتشغيل مصنع نسيج الكوت للاستفادة القصوى من هذا المصنع".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، توجيه رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة بزيارة المحافظات كافة دورياً تباعاً، ليشرف كل وزير على عمل الدوائر التابعة لوزارته داخل المحافظة، وتذليل المعوقات وحل مشاكل المواطنين ميدانياً، وضمان تقديم أفضل الخدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة: وجهنا بفتح فرع للمصرف الصناعي في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة: وجهنا بفتح فرع للمصرف الصناعي في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).