العراق: تفجيران مزدوجان يستهدفان رتلا تابعا للتحالف الدولي

2021/08/01 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض رتل تابع للتحالف الدولي، الاحد، لتفجيرين مزدوجين في محافظة الديوانية.

وقالت "روسيا اليوم"، (1 اب 2021)، ان تفجيرين مزدوجين استهدفا رتلا تابعا للتحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق، مبينة ان التفجيرين تسببا بخسائر مادية فقط دون أن تكون هناك أي خسائر بشرية.

ونقلت عن مصادر في "تنسيقية المقاومة العراقية" أن "سرية قاصم الجبارين" هي التي نفذت العملية.

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