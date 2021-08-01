في النسوية ، وعقدة الزواج في سورية - نادية خلوف

2021/08/01 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف الفتاة المتعلّمة في الوطن العربي ،- ولا أدعي معرفة كل شيء في الوطن العربي ، لكنني أدعي أنني أعرف بعض الأشياء فيما يسمونها زوراً وبهتاناً" سوريتنا" فهي لم تكن يوماً لنا- ، ولست بصدد الحديث عن هذا الأمر، لكنني بصدد الحديث عن الفتاة المتعلّمة التي يجب أن تلقط فارس الأحلام قبل إنهاء الدراسة الجامعية ، وإلا سوف يصبح اسمها: " عانس" ، ولو تزوجت لقالوا أنّها مثل أمّه." منيح اللي رضي فيها".



في عقلها الباطن ......





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