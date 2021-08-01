الذهبية الثانية لقطر بالأولمبياد.. معتز برشم يتشارك الميدالية مع تامبيري

2021/08/01 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت قطر على الميدالية الذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو، الأحد، بعدما تشارك لاعبها معتز برشم المركز الأول في الوثب العالي مع الإيطالي جيانماركو تامبيري.

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