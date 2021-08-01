محافظ صلاح الدين من يثرب : نرفض تحويل الناحية الى حقل تجارب لخطط امنية غير ناجحة

2021/08/01 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب محافظ صلاح الدين عمار جبر القائد العام للقوات المسلحة بتكليف جهة واحدة بمسك الارض في ناحية يثرب .وقال جبر خلال حضوره مجالس عزاء في يثرب انه يرفض تحويل الناحية الى حقل تجارب لخطط امنية غير ناجحة .وكان عناصر من داعش الارهابي هاجموا ، امس الاول الجمعة ، مجلس عزاء في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين ، ما ادى الى استشهاد واصابة 31 شخصا ./ انتهى

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