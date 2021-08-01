الخطوط الجوية الإثيوبية تنفي نقل جنود وأسلحة إلى إقليم تيغراي 

2021/08/01 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الخطوط الجوية الإثيوبية، شركة الطيران الأكبر في إفريقيا، الأحد، أن تكون قد نقلت أسلحة وجنودا إلى إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعا.

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