التربية النيابية تكشف عن تفاصيل آليات الدوام للعام المقبل

2021/08/01 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقعت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، آلية الدوام في العام الدراسي الجديد، فيما وجهت دعوة للطلبة والكوادر مع انطلاق الامتحانات النهائية للثالث المتوسط وقرب إجراء امتحانات السادس الإعدادي.وقال عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة التربية حسمت موضوع الامتحانات وإجرائها حضوريا لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وهي تتحمل المسؤولية بذلك".وأكد أن "لجنة التربية النيابية داعمة لإجراءات وزارة التربية بتشديد الاجراءات الصحية وتوفير المستلزمات للطلبة بهدف الوقاية من جائحة كورونا"، مشيرا الى أن "موضوع الامتحانات يصب في مصلحة الطالب والعملية التربوية بشكل عام".ودعا الزاملي "الكوادر التدريسية والطلبة لتلقي اللقاح للخلاص من فيروس كورونا الذي عطل الحياة وأثر سلبا على مستويات الطلبة العلمية"، موضحا أن "لجنة التربية النيابية مصرة على استمرار اللقاءات مع وزارة التربية لوضع خارطة طريق للموسم الدراسي المقبل والذي نتطلع إلى أن يكون الدوام فيه حضوريا".

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