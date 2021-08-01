زيدان يعلق على تسمية مدرب حراسة المنتخب الوطني: تحتكم لمعايير غير فنية

2021/08/01 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

علق مدرب حراس مرمى نادي النفط الوسط النجم الدولي السابق جليل زيدان، اليوم الأحد، على تسمية مدرب حراسة المنتخب الوطني الجديد، فيما رأى الى ان آليات تسمية المدربين بالمنتخب تحتكم لمعايير غير الفنية، وفقا لقوله.

وقال زيدان في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "استحقاق تسمية مدرب حراسة المنتخب الأول يجب أن تكون للعامل و المستمر بالعطاء و ليسللعاطلين عن مزوالة مهنة التدريب منذ فترة".

و اضاف زيدان ان "طوال فترة عملي كمدرب لحراسة المرمى ولأكثر من ناد لم استجد العمل و رغم كنت متواجدا دائما بحكم العمل الذيأقدمه، ولن أسكت عن حقي مستقبلا كون آليات تسمية المدربين بالمنتخب الوطني غير عادلة وتحتكم لمعايير غير الفنية التي من المفروض إنترجح الافضل فنيا".

يشار الى ان تصريحات الكابتن جليل زيدان جاءت بعد أقل من 24 ساعة من تسمية الكادر التدريبي العراقي للمنتخب الأول الذي أعلن فيهعن تولي مدرب حراسة المرمى الدولي السابق احمد جاسم مهمة الإشراف على حراسة اسود الرافدين بالتصفيات المونديالية المقبلة التيستنطلق الشهري المقبل بلقائي كوريا الجنوبية و إيران.

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