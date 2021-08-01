بغداد اليوم تعرض أسعار الدولار بعد إغلاق البورصة العراقية

2021/08/01 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ارتفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، في بورصة البلاد لهذا اليوم الاحد.

واغلقت البورصة على سعر شراء الـ 100 دولار امريكي بـ 147,500 دينار عراقي، فيما كان سعر البيع 148,500 دينار.

وسجلت أوراق بيع العملة في العراق، نهار اليوم الاحد، استقرارا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار

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