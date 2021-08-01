التربية النيابية تتوقع آلية الدوام للعام الدراسي المقبل

2021/08/01 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توقعت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، آلية الدوام في العام الدراسي الجديد، فيما وجهت دعوة للطلبة والكوادر مع انطلاق الامتحانات النهائية للثالث المتوسط وقرب إجراء امتحانات السادس الإعدادي.وقال عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “وزارة التربية حسمت موضوع الامتحانات وإجرائها حضوريا لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي …

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