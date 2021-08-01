تربية نينوى تصدر توضيحاً بشأن فيديو الطالبات

2021/08/01 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أصدرت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى، الأحد، توضيحاً بشأن واقعة تأخر طالبات عن وقت الامتحان، للصف الثالث المتوسط، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مرئياً لعدد من الطالبات وهن واقفات أمام باب المدرسة، يصرخن احتجاجاً على عدم إدخالهن للقاعات الامتحانية.وذكرت المديرية، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “جدول وموعد …

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