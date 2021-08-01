2021/08/01 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضح بيان نشره موقع “bloomberg”، أن شركة لوك أويل الروسية تراجعت عن قرارها ببيع حصتها في حقل غرب القرنة -2 في الجنوب للشركات الصينية.وقال وزير النفط احسان، عبد الجبار، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة لوك أويل تتراجع عن قرارها بالخروج من العراق المركز الخبري الوطني.

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