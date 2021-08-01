المرور تصدر بياناً بشأن حادث مروع على طريق بابل بغداد

2021/08/01 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، بياناً بشأن الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الأحد، على طريق بابل بغداد.وقالت المديرية في بيان، “النور نيوز” نسخة منه، إن “حادثاً مرورياً مؤسفاً وقع بين سبع مركبات، ضمن طريق المرور السريع (بابل – بغداد) اودى بحياة خمسة أشخاص، واصابة ستة آخرين”.وبينت، أن “أسباب الحادث كانت …

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