لبنان: “حزب الله” يعلق على أحداث خلدة

2021/08/01 | 19:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أهاب “حزب الله” بالأجهزة الأمنية والقضائية ملاحقة المحرضين والتصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم، وذلك تعليقا على اشتباكات وقعت الأحد في منطقة خلدة وأدت إلى سقوط قتلى.وقال حزب الله في بيان إن “علي شبلي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة”.وأضاف: “نؤكد رفضنا لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات”.[…]

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