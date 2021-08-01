المرور تصدر بياناً عن الحادث الدموي على طريق بابل بغداد

2021/08/01 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية المرور العامة، بياناً بشأن الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الأحد، على طريق بابل بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “حادثاً مرورياً مؤسفاً وقع بين سبع مركبات، ضمن طريق المرور السريع (بابل – بغداد) اودى بحياة خمسة أشخاص، واصابة ستة آخرين”.

وبينت، أن “أسباب الحادث كانت السرعة الشديدة لسائقي المركبات وعدم الانتباه مع عدم وضع مسافة امان”.

وشددت المديرية على ضرورة “الالتزام التام بقواعد واسبقيات السير والابتعاد عن المخالفات المرورية والابتعاد عن السرعة الشديدة اثناء قيادة المركبة لتجنب وقوع الحوادث المرورية”.

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