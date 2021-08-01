2021/08/01 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاحد، عن

بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة

والمنشآت اللواء أحمد علي زويني وفي

إطار الواجبات اليومية لتشكيلات ومفاصل

قيادة الشرطة ،

توجهت مفارز قسم شرطة النجدة بعد سماعها

إط

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