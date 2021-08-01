كربلاء بلا كهرباء.. تدهور جديد في وضع الطاقة وسط اجواء لاهبة

2021/08/01 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء المقدسة، تدهوراً

كبيراً بوضع الطاقة الكهربائية منذ فجر

اليوم الاحد.

وذكر مواطنون لوكالة نون الخبرية، انه

"في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة

والتي تصل الى 50 درجة مئوية خلال هذه

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