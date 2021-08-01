اقليم كوردستان يسجل 19 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/08/01 | 19:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن تسجيل 2422 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.وجاء في بيان الوزارة، رقم "522" حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي: 1 ـ الفحوصات: (14464 فحصاً جديداً)• (5707) اربيل • (2751) السليمانية• (5146) دهوك• (79) حلبجة• 781) كرميان• (0) رابرين2.الاصابات: (2422 اصابة جديدة)• (750) اربيل • (917) السليمانية• (612) دهوك• (31) حلبجة• (112) كرميان• (0) رابرين• 3.الشفاء: (814 حالة شفاء جديدة)• (257) اربيل • (331) السليمانية• (177) دهوك• (8) حلبجة• (36) كرميان• (5) رابرين• 4.الوفيات: (19 حالة وفاة)• (5) اربيل • (7) السليمانية• (6) دهوك• (1) حلبجة• (0) كرميان• (0) رابرينالوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لأية حالة طارئة.PUKmedia ترجمة‌

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