تغريم عمرو أديب بتهمة

2021/08/01 | 20:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب، ١٠ آلاف جنيه، بتهمة "سب وقذف" مواطنه الفنان محمد رمضان، "ورفض الدعوى المدنية المقابلة"، وذلك بعد نزاع قضائي اندلع بين الطرفين في نيسان/ أبريل الماضي.

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