ارتفاع حصيلة قتلى حرائق تركيا إلى ثمانية أشخاص

2021/08/01 | 20:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء حرائق الغابات في جنوب تركيا إلى ثمانية بعد العثور على جثتين، الأحد، وفق ما أفاد مسؤولون، فيما تم إجلاء مزيد من الأشخاص.

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