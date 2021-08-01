مسلحون يقتلون شخصاً وسط ميسان

2021/08/01 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل مدني بهجوم مسلح في محافظة ميسان.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مسلحين مجهولين اقدموا على قتل مدني بهجوم مسلح في منطقة نهاوند وسط محافظة ميسان".

وأضاف المصدر ان "المسلحين لاذوا بالفرار،فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث ونفذت حملات دهم وتفتيش بحثا عنهم".

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