شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل في المحافظة

2021/08/01 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء كشفت مديرية شرطة محافظة كربلاء، جريمة قتل لمواطن وقعت في المحافظة، فيما أشارت إلى إحكام قبضتها على الجاني.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني وفي إطار الواجبات اليومية لتشكيلات ومفاصل قيادة الشرطة، توجهت مفارز قسم شرطة النجدة بعد …

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